Analisi qualità - Com'è fatta la Citroën C3 Aircross (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le primavere sui parafanghi cominciano a sentirsi è nata nel 2017 , ma il tempo è stato galantuomo. Perché, anche guardandola da vicino, appare ben fatta: la Citroën C3 Aircross non mostra evidenti sbavature, tanto all'esterno (verniciatura ben distesa, accostamenti corretti dei pannelli della carrozzeria) quanto nell'abitacolo, nel complesso ben costruito. I sedili sono accoglienti e curati anche nei dettagli, quali la pista in rilievo sul carter di plastica per evitare di rovinarlo quando si manovra la leva di regolazione in altezza. Buone notizie anche dal rivestimento della plancia, parzialmente di tessuto e dal tetto panoramico apribile, un optional presente sulla vettura in prova. Insomma, la sensazione è quella di viaggiare su un'auto costruita con attenzione, che restituisce un piacevole retrogusto di qualità. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le primavere sui parafanghi cominciano a sentirsi è nata nel 2017 , ma il tempo è stato galantuomo. Perché, anche guardandola da vicino, appare ben: laC3non mostra evidenti sbavature, tanto all'esterno (verniciatura ben distesa, accostamenti corretti dei pannelli della carrozzeria) quanto nell'abitacolo, nel complesso ben costruito. I sedili sono accoglienti e curati anche nei dettagli, quali la pista in rilievo sul carter di plastica per evitare di rovinarlo quando si manovra la leva di regolazione in altezza. Buone notizie anche dal rivestimento della plancia, parzialmente di tessuto e dal tetto panoramico apribile, un optional presente sulla vettura in prova. Insomma, la sensazione è quella di viaggiare su un'auto costruita con attenzione, che restituisce un piacevole retrogusto di. ...

