Amministrative 2022 | l’eurodeputata Rondinelli a Gaeta per sostenere D’Amante

Gaeta – "È venuta a trovarci l'eurodeputata Daniela Rondinelli". Un confronto con il candidato Sindaco Silvio D'Amante e i candidati al consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, presso la nostra sede. "A #Gaeta, terza e ultima tappa di questo mio primo tour laziale -a detto l'eurodeputata – , ho avuto il piacere d'incontrare il candidato sindaco Silvio D'Amante e gli altri candidati. Il nostro incontro è durato tutto il pomeriggio toccando tantissimi temi sensibili per la città: dalla tutela del mare e delle spiagge, passando per l'economia circolare e la raccolta dei rifiuti, infine, al lavoro e al salario minimo. Durante questa preziosa visita, ho raccolto tutte le istanze legate a questa bella città, incastonata in un territorio dedito alla pesca e al turismo, e ...

