Amministrative 2022 | Circeo futura si presenta agli elettori | “Daremo voce ai cittadini”

San Felice Circeo – La squadra di "Circeo futura", per Monia Di Cosimo sindaco, è pronta a presentarsi e lo farà oggi, mercoledì 18 maggio, a partire dalle 20 presso il Circeo Park Hotel. Il candidato sindaco e i candidati consiglieri avranno così modo di illustrare il proprio programma elettorale e i progetti ideati per San Felice da attuare nel prossimo quinquennio in caso di vittoria delle elezioni Amministrative del 12 giugno. "Si tratta della prosecuzione di un percorso ripreso cinque anni fa – spiega il candidato sindaco, Monia Di Cosimo – e il nostro obiettivo è portare avanti un'attività amministrativa fatta di trasparenza, dialogo continuo con i cittadini e di politica al servizio della gente, basata su fiducia e collaborazione".

