Ambiente: Cingolani nomina direttivo parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Ministro dell'Ambiente ha nominato il consiglio direttivo del parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. Con decreto 179 dell'11 maggio il ministro Roberto Cingolani ha nominato gli otto membri del consiglio direttivo del parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. Quest'ultimo, ai sensi della legge 394/1991, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci; sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco. Esprime inoltre ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Ministro dell'hato il consigliodel. Con decreto 179 dell'11 maggio il ministro Robertohato gli otto membri del consigliodel. Quest'ultimo, ai sensi della legge 394/1991, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci; sui regolamenti e sulla proposta di piano per il. Esprime inoltre ...

