Alzabandiera per la Pace ad Anzio, il Sindaco: “Per ritrovarci intorno ai simboli della Patria” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anzio – Si terrà giovedì 19 maggio, in Piazza Garibaldi, alle 11, con la partecipazione attiva delle scuole del territorio, l’Alzabandiera per la Pace, a cura di una Rappresentanza della Brigata Informazioni Tattiche dell’Esercito Italiano e con l’esibizione della Banda Musicale del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia. “L’obiettivo dell’importante manifestazione, – afferma il Comandante della Brigata, Generale Maurizio Fronda – è quello di avvicinare l’Esercito Italiano ai giovani cittadini, attraverso la rappresentazione dei valori etici fondanti le Forze Armate, di cui la Cerimonia dell’Alzabandiera rappresenta uno dei momenti più alti e significativi, per stimolare il senso di appartenenza alla Patria, per evidenziare il lato umano delle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022)– Si terrà giovedì 19 maggio, in Piazza Garibaldi, alle 11, con la partecipazione attiva delle scuole del territorio, l’per la, a cura di una RappresentanzaBrigata Informazioni Tattiche dell’Esercito Italiano e con l’esibizioneBanda Musicale del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia. “L’obiettivo dell’importante manifestazione, – afferma il ComandanteBrigata, Generale Maurizio Fronda – è quello di avvicinare l’Esercito Italiano ai giovani cittadini, attraverso la rappresentazione dei valori etici fondanti le Forze Armate, di cui la Cerimonia dell’rappresenta uno dei momenti più alti e significativi, per stimolare il senso di appartenenza alla, per evidenziare il lato umano delle ...

Advertising

trimpa48 : RT @paola_briganti: La poliziotta all'alzabandiera si chiama Emanuela Loi. Come sua zia, uccisa nell'attentato al giudice Borsellino. La do… - Rosabianca123 : RT @paola_briganti: La poliziotta all'alzabandiera si chiama Emanuela Loi. Come sua zia, uccisa nell'attentato al giudice Borsellino. La do… - PippiMellone : RT @paola_briganti: La poliziotta all'alzabandiera si chiama Emanuela Loi. Come sua zia, uccisa nell'attentato al giudice Borsellino. La do… - Scassuocchio : RT @opificioprugna: #Rimini, salgono a 150 le segnalazioni di #molestie sessuali da parte degli #Alpini in raduno. Pare che ne avessero bis… - EnzoSulWeb : RT @opificioprugna: #Rimini, salgono a 150 le segnalazioni di #molestie sessuali da parte degli #Alpini in raduno. Pare che ne avessero bis… -