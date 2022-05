Alta tensione dopo la nomina di Stefania Craxi, Casini: «Lei promossa, maggioranza bocciatissima» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo schiaffo al Movimento 5 Stelle in Senato si è consumato. Come presidente della Commissione Esteri è stata infatti eletta Stefania Craxi di Forza Italia. Il posto di Vito Petrocelli, nel frattempo cacciato dai grillini, non va quindi a un esponente del Movimento 5 Stelle. E questo fa dire a Pierferdinando Casini che si tratta di una sconfitta per l’intera maggioranza. May 18, 2022 Il senatore Pd Andrea Marcucci sposa la tesi di Casini. Mentre il deputato Giovanni Vianello dice che si tratta di una sconfitta per il leader grillino Giuseppe Conte. May 18, 2022 Più politico invece il commento di Matteo Salvini: «Felice che sia tu a guidare la Commissione Esteri nel nome dell’equilibrio, del buonsenso e della Pace». May 18, 2022 Antonio Tajani, coordinatore del partito di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo schiaffo al Movimento 5 Stelle in Senato si è consumato. Come presidente della Commissione Esteri è stata infatti elettadi Forza Italia. Il posto di Vito Petrocelli, nel frattempo cacciato dai grillini, non va quindi a un esponente del Movimento 5 Stelle. E questo fa dire a Pierferdinandoche si tratta di una sconfitta per l’intera. May 18, 2022 Il senatore Pd Andrea Marcucci sposa la tesi di. Mentre il deputato Giovanni Vianello dice che si tratta di una sconfitta per il leader grillino Giuseppe Conte. May 18, 2022 Più politico invece il commento di Matteo Salvini: «Felice che sia tu a guidare la Commissione Esteri nel nome dell’equilibrio, del buonsenso e della Pace». May 18, 2022 Antonio Tajani, coordinatore del partito di ...

