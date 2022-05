Alta tensione con Mosca: la Russia espelle 24 diplomatici italiani. Palazzo Chigi: è un atto ostile (Di mercoledì 18 maggio 2022) Crisi diplomatica con Mosca. La notizia è ufficiale, il Cremlino espellerà 24 diplomatici italiani. Dopo aver convocato questa mattina il nostro ambasciatore a Mosca, Giorgio Starace. Una ritorsione per l’espulsione di 30 diplomatici e funzionari con passaporto diplomatico dell’ambasciata russa a Roma. Convocato l’ambasciatore italiano a Mosca L’ambasciatore a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo per comunicargli appunto l’espulsione di 24 diplomatici italiani, in risposta all’espulsione dei diplomatici russi decisa dalla Farnesina. La notizia è stata confermata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all’agenzia di stampa Sputnik. Draghi: è un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Crisi diplomatica con. La notizia è ufficiale, il Cremlinorà 24. Dopo aver convocato questa mattina il nostro ambasciatore a, Giorgio Starace. Una ritorsione per l’espulsione di 30e funzionari con passaporto diplomatico dell’ambasciata russa a Roma. Convocato l’ambasciatore italiano aL’ambasciatore aè stato convocato al ministero degli Esteri russo per comunicargli appunto l’espulsione di 24, in risposta all’espulsione deirussi decisa dalla Farnesina. La notizia è stata confermata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all’agenzia di stampa Sputnik. Draghi: è un ...

