Al posto del 'putiniano' Petrocelli arriva Stefania Craxi, già fervente ammiratrice di Putin (Di mercoledì 18 maggio 2022) Via Petrocelli perché Putiniano e al suo posto Stefania Craxi che in passato non ha mai nascosto le sue simpatie Putiniana. La presidenza della commissione Esteri al Senato non sembra finita in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viaperchée al suoche in passato non ha mai nascosto le sue simpatieiana. La presidenza della commissione Esteri al Senato non sembra finita in ...

Advertising

riotta : L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Pe… - marcodimaio : Buon lavoro alla nuova presidente della Commissione Esteri del Senato, @stefaniacraxi. Conte, che lamenta la mancat… - CaFoscari : Per l'ultimo appuntamento di #VersoIncroci alla @ScuolaGrandeSR da da non perdere l'incontro con l'attivista ugande… - luciapanizio : RT @ottogattotto: #Conte, l'uomo che voleva: Licheri a Palazzo Madama, fu eletta la Castellone; sostituire Crippa alla guida del gruppo M5S… - gotaharrycrush : pensando a Harry che si mette lì con due dita a ingrandire e rimpicciolire le cose per metterle nel posto giusto po… -