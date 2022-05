Aereo: mascherina si o no? Ecco la risposta che cercavi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stai pensando di prenotare un viaggio ma non conosci ancora le nuove regole anti Covid? Scopriamo se sull’Aereo è ancora necessario tenere la mascherina. Da lunedì 16 maggio cambieranno alcune regole sugli obblighi delle mascherine. Mentre in Europa verranno abolite anche in Aereo, in Italia bisognerà indossarle ancora fino al al 15 giugno. Siete curiosi di scoprire cosa prevede l’aggiornamento sulle misure di sicurezza per i viaggi? Vediamo insieme tutti i dettagli. Stop alle mascherine in Aereo? Ecco la veritàQualche giorno fa l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, ha pubblicato tutte le novità in merito alle misure da seguire per i viaggi. Da quanto è emerso le mascherine non saranno più obbligatorie per i voli nell’Unione europea e negli aeroporti. Sul sito ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stai pensando di prenotare un viaggio ma non conosci ancora le nuove regole anti Covid? Scopriamo se sull’è ancora necessario tenere la. Da lunedì 16 maggio cambieranno alcune regole sugli obblighi delle mascherine. Mentre in Europa verranno abolite anche in, in Italia bisognerà indossarle ancora fino al al 15 giugno. Siete curiosi di scoprire cosa prevede l’aggiornamento sulle misure di sicurezza per i viaggi? Vediamo insieme tutti i dettagli. Stop alle mascherine inla veritàQualche giorno fa l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, ha pubblicato tutte le novità in merito alle misure da seguire per i viaggi. Da quanto è emerso le mascherine non saranno più obbligatorie per i voli nell’Unione europea e negli aeroporti. Sul sito ...

