Addio Luca Argentero: quello che viene a galla ci ha spezzato il cuore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Attraverso una recente intervista, il noto attore italiano ha espresso una serie di esternazioni che hanno spiazzato i fan Luca Argentero è uno degli attori più in auge del palcoscenico cinematografico italiano odierno. Al giorno d’oggi infatti, probabilmente ha raggiunto il punto più elevato della sua carriera, come testimoniato dai tanti progetti a cui ha partecipato nel recente periodo. L’interprete nato a Torino è ricercatissimo dai registi per merito delle sue indubbie qualità recitative. Il piemontese è in grado di risultare credibile in qualsiasi ruolo gli venga affidato, riuscendo sempre a strappare il consenso del pubblico. Luca Argentero (Websource)Se pensiamo che fino al 2003 era pressoché uno sconosciuto, la grande scalata che egli ha compiuto verso i piani alti dell’industria ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 18 maggio 2022) Attraverso una recente intervista, il noto attore italiano ha espresso una serie di esternazioni che hanno spiazzato i fanè uno degli attori più in auge del palcoscenico cinematografico italiano odierno. Al giorno d’oggi infatti, probabilmente ha raggiunto il punto più elevato della sua carriera, come testimoniato dai tanti progetti a cui ha partecipato nel recente periodo. L’interprete nato a Torino è ricercatissimo dai registi per merito delle sue indubbie qualità recitative. Il piemontese è in grado di risultare credibile in qualsiasi ruolo gli venga affidato, riuscendo sempre a strappare il consenso del pubblico.(Websource)Se pensiamo che fino al 2003 era pressoché uno sconosciuto, la grande scalata che egli ha compiuto verso i piani alti dell’industria ...

Advertising

nadurnet : @luca_carioli @faberskj C'entra per capire il tuo rapporto con un addio. Non può non influenzarti il fatto che andrà all'inter, se andrà. - luca_perrino : RT @il_piccolo: Ronchi dà l’addio a Olimpia Gellini, partigiana sopravvissuta ad Auschwitz - luca_carioli : @faberskj Allora, per il calcio ho pianto veramente, prima e ultima volta, la sera di Amburgo - Juventus. Stop. Que… - Montserratlvar4 : Ver 'Ivana Mrazova e Luca Onestini due anni fa l’addio, oggi la sorpresa' en YouTube - maurovanetti : @ALZAN941603 @micheleboldrin @falitalia @massimosandal @giagnoni_luca @MassimoFamularo @Cr1st14nM3s14n0 @lika_alba… -