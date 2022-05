Accardi | Si poteva evitare di giocare alle 12 | 30 Spezia-Napoli' '

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Beppe, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss. Queste le sue parole: "? Sidi12:30 perché il caldo di questi giorni è esagerato, ma dobbiamo accettarlo perché dipende dagli impegni televisivi. -afferma- Una finestra di mercato durante i Mondiali? Secondo me le finestre giuste di mercato dovrebbero essere dal 15 giugno fino a fine luglio, perché le operazioni si fanno maggiormente in quel periodo, e poi ripristinare il mercato di ottobre. A gennaio diventa tutto più difficile, glinatori si ritrovano tanti giocatori con delle problematiche. Non è un vero mercato di rinforzo. -prosegue...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Accardi: 'Spezia-Napoli? Si poteva evitare di giocare alle 12:30' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Accardi: 'Spezia-Napoli? Si poteva evitare di giocare alle 12:30' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Accardi: 'Spezia-Napoli? Si poteva evitare di giocare alle 12:30' - napolimagazine : IL COMMENTO - Accardi: 'Spezia-Napoli? Si poteva evitare di giocare alle 12:30' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Accardi: 'Spezia-Napoli? Si poteva evitare di giocare alle 12:30' -

Napoli Magazine

Meglio di così la vigilia della gara di ritorno con la Triestina non la siimmaginare. ... Uniche variazioni rispetto alla gara di Trieste potrebbero essere Buttaro al posto diche ha ...A guidare con la fascia di capitano al braccio quel Palermo checontare sulla classe dei ... sull'esperienza di Berti e dei gemelli Filippini ma anche sul mestiere di gente come Biava,, ... IL COMMENTO - Accardi: "Spezia-Napoli Si poteva evitare di giocare alle 12:30" "A gennaio diventa tutto più difficile, gli allenatori si ritrovano tanti giocatori con delle problematiche. Non è un vero mercato di rinforzo"."Una stagione fatti di altissimi e bassissimi la nostra, ma sempre convinti di avere gli strumenti per farcela", dice l'uomo mercato dello Spezia. Già al lavoro per programmare la prossima stagione. S ...