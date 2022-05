Aborto: "31 strutture in Italia hanno il 100% di obiettori di coscienza" (Di mercoledì 18 maggio 2022) In Italia ci sono ben 31 strutture (24 ospedali e 7 consultori) con il 100% di medici ginecologi, anestesisti, infermieri e oss obiettori di coscienza. E' cosi' che la legge 194 sull'interruzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Inci sono ben 31(24 ospedali e 7 consultori) con ildi medici ginecologi, anestesisti, infermieri e ossdi. E' cosi' che la legge 194 sull'interruzione ...

