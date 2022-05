“Abbiamo dormito insieme”. UeD, ancora caos su Biagio. Non solo Tina, anche Maria sbotta dopo il racconto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Altra puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 18 maggio su Canale 5. Al centro dello studio ci sono Biagio Di Maro e la dama Sylviane. I due si stanno conoscendo e hanno trascorso insieme due giorni in albergo. Tina Cipollari non crede che tra loro non sia successo nulla e accusa il partenopeo di aver messo in scena lo stesso identico copione di sempre. “Siamo usciti e sono andato a casa sua. Mi ha fatto trovare cose genuine come vino e piselli, Lei abita al mare e poi siamo partiti arrivando qui. Era tutto chiuso e siamo rimasti in camera. È stata una tranquilla serata e ci siamo svegliati insieme”, racconta Biagio Di Maro. “Poi siamo usciti ieri sera e sono rimasto nella sua stanza”, racconta ancora il cavaliere. “Un’attrazione fatale. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Altra puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 18 maggio su Canale 5. Al centro dello studio ci sonoDi Maro e la dama Sylviane. I due si stanno conoscendo e hanno trascorsodue giorni in albergo.Cipollari non crede che tra loro non sia successo nulla e accusa il partenopeo di aver messo in scena lo stesso identico copione di sempre. “Siamo usciti e sono andato a casa sua. Mi ha fatto trovare cose genuine come vino e piselli, Lei abita al mare e poi siamo partiti arrivando qui. Era tutto chiuso e siamo rimasti in camera. È stata una tranquilla serata e ci siamo svegliati”, raccontaDi Maro. “Poi siamo usciti ieri sera e sono rimasto nella sua stanza”, raccontail cavaliere. “Un’attrazione fatale. Una ...

