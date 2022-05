A “Roma – Capannelle” si ricorda (il 18.05.2022) “Febbre da Cavallo” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un mercoledì tra adrenalina e storia della commedia italiana quello del 18 maggio 2022 all’ippodromo di Roma “Capannelle“: le 9 corse in programma – che vedranno in pista cavalli Trottatori – sono titolate a ricordo dei personaggi dell’intramontabile commedia “Febbre da Cavallo“. Le corse in programma Febbre da Cavallo – h. 14,15 Er Pomata – h. 14,40 Mandrake – h. 15,10 Manzotin – h. 15,40 Felice – h. 16,05 Conte Dallara – h. 16,35 (2^ Tris) Gabriella – h. 17,05 Avvocato De Marchis – (1@ Prova) Avvocato De Marchis – (2@ Prova) Storia (in breve) della commedia Ambientato negli anni Settanta del 1900 in un contesto sociale nel quale disoccupati e senza prospettive (Mandrake e l’amico Pomata) passano il tempo all’ippodromo, sperando in una vincita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un mercoledì tra adrenalina e storia della commedia italiana quello del 18 maggioall’ippodromo di“: le 9 corse in programma – che vedranno in pista cavalli Trottatori – sono titolate a ricordo dei personaggi dell’intramontabile commedia “da“. Le corse in programmada– h. 14,15 Er Pomata – h. 14,40 Mandrake – h. 15,10 Manzotin – h. 15,40 Felice – h. 16,05 Conte Dallara – h. 16,35 (2^ Tris) Gabriella – h. 17,05 Avvocato De Marchis – (1@ Prova) Avvocato De Marchis – (2@ Prova) Storia (in breve) della commedia Ambientato negli anni Settanta del 1900 in un contesto sociale nel quale disoccupati e senza prospettive (Mandrake e l’amico Pomata) passano il tempo all’ippodromo, sperando in una vincita ...

