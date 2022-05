A Milano arriva lo spazio per i concerti in metropolitana: la musica nelle stazioni di Garibaldi e Loreto. Ecco come funziona (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le stazioni della metropolitana di Garibaldi e Loreto a Milano diventeranno set musicali dove band e artisti emergenti potranno esibirsi gratuitamente in concerti live e intrattenere così i passeggeri. Si chiama Sound Underground l’iniziativa lanciata da Atm, in collaborazione con Open Stage. “Abbiamo voluto creare un nuovo spazio in metropolitana per offrire la possibilità ai giovani emergenti – artisti e cantanti – di esprimersi per un’ora in uno spazio autorizzato, gestito tramite App ‘Open Stage’ che è il nostro partner”, ha spiegato Laura La Ferla, direttrice comunicazione di Atm. “Un’ora per esibirsi e intrattenere i passeggeri sulla scia di quanto viene già fatto in altre città nel resto del mondo. C’è un set ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ledelladidiventeranno setli dove band e artisti emergenti potranno esibirsi gratuitamente inlive e intrattenere così i passeggeri. Si chiama Sound Underground l’iniziativa lanciata da Atm, in collaborazione con Open Stage. “Abbiamo voluto creare un nuovoinper offrire la possibilità ai giovani emergenti – artisti e cantanti – di esprimersi per un’ora in unoautorizzato, gestito tramite App ‘Open Stage’ che è il nostro partner”, ha spiegato Laura La Ferla, direttrice comunicazione di Atm. “Un’ora per esibirsi e intrattenere i passeggeri sulla scia di quanto viene già fatto in altre città nel resto del mondo. C’è un set ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo 8 anni vuol dire che il sistema ha fallito'. Lo h… - ilfattovideo : A Milano arriva lo spazio per i concerti in metropolitana: la musica nelle stazioni di Garibaldi e Loreto. Ecco com… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: 'Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo 8 anni vuol dire che il sistema ha fallito'. Lo ha dett… - mottab : Milano, così la movida arriva in via Paolo Sarpi: l'orario dell'aperitivo anima Chinatown - wilmascampini : RT @martaottaviani: Il 24 maggio a #milano arriva finalmente #brigaterusse. Non mancate! #russia #putin #guerranonlineare #fakenews #disin… -