A cena nel cuore di Roma il gruppo prepara Tirana: il retroscena (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma - Metti una sera a cena a una settimana dalla finale di Tirana , una serata da passare tutti insieme a pochi giorni dal "rompete le righe" di questa intensa stagione. I giocatori della Roma si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022)- Metti una sera aa una settimana dalla finale di, una serata da passare tutti insieme a pochi giorni dal "rompete le righe" di questa intensa stagione. I giocatori dellasi ...

Advertising

Traiano73 : RT @Alberto00766701: @N013Q È vero che non fa differenza ma magari nel frattempo mi viene qualche idea per mettere insieme il pranzo con la… - ilRomanistaweb : Conference andando a cena insieme. Voglia di stringersi un po’... È quella che sentiamo tutti ? Gli infortunati:… - sportli26181512 : A cena nel cuore di Roma il gruppo prepara Tirana: il retroscena: La squadra, senza staff tecnico, insieme per parl… - filippoASR1927 : RT @g_iallorossi: Spintoni e schiaffi, due giornalisti attaccati al muro dai bodyguard della Roma: caos alla cena di squadra di ieri nel ce… - g_iallorossi : Spintoni e schiaffi, due giornalisti attaccati al muro dai bodyguard della Roma: caos alla cena di squadra di ieri… -