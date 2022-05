A Cannes Esterno notte | la prima serie tv di Bellocchio | che ritorna sul caso Moro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Marcodopo Il traditore con Pierfrancesco Favino e colpisce ancora nel segno. Questa volta ha presentato la suatv,(laparte è in sala, la seconda arriverà il 9 giugno), che riprende un tema molto caro al regista, il sequestro. In questo, a differenza del film Buongiornoci porta fuori dal covo in cui il presidente della DC (Fabrizio Gifuni) è rimasto per 55 giorni e si incolla a lui pochi giornidel rapimento di via Fani del 16 marzo 1978, a sua moglie Eleonora (Margherita Buy), al Ministro degli Interni Francesco Cossiga (Fausto Russo Alesi), a Papa Paolo VI (Toni ...

Advertising

Festival_Cannes : ?? 1 film, 1 #Photocall : ESTERNO NOTTE by Marco BELLOCCHIO #Cannes2022 #CannesPemiere - petergomezblog : Esterno notte, Marco Bellocchio e la tragedia di Aldo Moro vista attraverso le vite degli altri. Una magistrale ser… - sempregilda : RT @AndreaMarano11: Esterno notte di Bellocchio vuole scuotere il rimosso sul delitto Moro - montecristo1610 : RT @AndreaMarano11: Esterno notte di Bellocchio vuole scuotere il rimosso sul delitto Moro - AndreaMarano11 : Esterno notte di Bellocchio vuole scuotere il rimosso sul delitto Moro -

... un TikToker sul tappeto rosso di: "Amo Will Smith, mi ispiro ai miei idoli" 'notte', l'affresco storico di Marco Bellocchio e un atto d'accusa contro trame e potere Croisette da paura ...Non volevo fare film solo negli Stati Uniti, ma anche all', per un confronto con altre ... sin da Chaplin e Buster Keaton ", spiega l'attore, protagonista a2022 di un Rendez - Vous ...Marinelli-Borghi in gara Le otto montagne e russo Serebrennikov. Tom Cruise atterra a Cannes "Il vero cinema si gode in sala" (ANSA) ...Il rito del photocall è uno dei momenti clou, come tradizione, del Festival di Cannes 2022: con le star del giorno in posa per conquistare i fotografi.