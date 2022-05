18 maggio 1994: il Milan vince la Coppa Campioni (VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

emergency_ong : Il 15 maggio 1994 nasceva EMERGENCY: così #GinoStrada racconta quel momento nel suo libro #Unapersonaallavolta 28 a… - ILPep90 : RT @milanismoit: 18 maggio 1994 - L'@acmilan schianta il Barça 4-0 ed è Campione d'Europa ?????????? #milanismo - fabbianorozzang : RT @MilanUntoldStor: #accadeoggi Il 18 maggio 1994 è una data che ogni tifoso non può dimenticare. In quella magica notte ateniese Davide… - giorgiocataldo : RT @milanismoit: 18 maggio 1994 - L'@acmilan schianta il Barça 4-0 ed è Campione d'Europa ?????????? #milanismo - MarcoTroiano8 : RT @MilanUntoldStor: #accadeoggi Il 18 maggio 1994 è una data che ogni tifoso non può dimenticare. In quella magica notte ateniese Davide… -