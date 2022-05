Leggi su api.follow

(Di mercoledì 18 maggio 2022)di persone si sono radunate davanti al ministero dell’Interno britannico per protestare contro la paventata estradizione del fondatore di WikiLeaks Juliannegli Stati Uniti, denunciandola come politicamente motivata e come una grave minaccia alla libertà di stampa. Il governo dellaild’Europa aoggi unache istituisce il “permesso” per le lavoratrici che soffrono di un ciclo doloroso. La ministra per la parita’ di genere Irene Montero lo ha annunciato con orgoglio: “Saremo ilPaese d’Europa a istituire un permesso malattia temporaneo finanziato interamente dalloper il ciclodoloroso e invalidante”. Il patron ...