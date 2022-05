007 Uk: migliaia di ceceni in Ucraina per sopperire alle perdite dell’esercito russo – Il live blog (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’84esimo giorno della guerra in Ucraina la resa dei combattenti di Azovstal apre gli interrogativi sul loro destino: Kiev ha parlato di uno scambio di prigionieri con Mosca, ma la Duma voterà una risoluzione oggi per definirli “terroristi”. Intanto proseguono gli attacchi denunciati dagli ucraini nella regione di Donetsk, che secondo Kiev avrebbero ucciso sette civili mentre otto sono morte in un attacco aereo russo nel villaggio di Desna a Chernihiv. Intanto i negoziati di pace tra Russia e Ucraina sono fermi. Mentre il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato non farebbe molta differenza visto che i due paesi partecipano da tempo alle iniziative militari dell’alleanza Atlantica. 5.00 – Intelligence Uk: la Russia costretta ad ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’84esimo giorno della guerra inla resa dei combattenti di Azovstal apre gli interrogativi sul loro destino: Kiev ha parlato di uno scambio di prigionieri con Mosca, ma la Duma voterà una risoluzione oggi per definirli “terroristi”. Intanto proseguono gli attacchi denunciati dagli ucraini nella regione di Donetsk, che secondo Kiev avrebbero ucciso sette civili mentre otto sono morte in un attacco aereonel villaggio di Desna a Chernihiv. Intanto i negoziati di pace tra Russia esono fermi. Mentre il ministro degli EsteriLavrov ha detto che l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato non farebbe molta differenza visto che i due paesi partecipano da tempoiniziative militari dell’anza Atlantica. 5.00 – Intelligence Uk: la Russia costretta ad ...

Advertising

Piergiulio58 : Ucraina, 007 Gb: 'Migliaia di ceceni per sopperire perdite Russia a Mariupol'. - fisco24_info : Ucraina, 007 Gb: 'Migliaia di ceceni per sopperire perdite Russia a Mariupol': (Adnkronos) - Come effetto una ''dis… - lifestyleblogit : Ucraina, 007 Gb: 'Migliaia di ceceni per sopperire perdite Russia a Mariupol' - - LocalPage3 : Ucraina, 007 Gb: 'Migliaia di ceceni per sopperire perdite Russia a Mariupol' - italiaserait : Ucraina, 007 Gb: “Migliaia di ceceni per sopperire perdite Russia a Mariupol” -