Zucchini alla poverella | profumati e saporiti | il contorno perfetto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 maggio 2022) Glisono una ricetta tipica pugliese. Il nome deriva dtradizione contadina: un piatto povero, a base di ingredienti di facile reperibilità, economico e a costo zero nell’ambiente rurale, perché realizzato solo con prodotti dell’orto. Dall’unione degli ortaggi con la menta e l’aglio, nasce unper carne e pesce, ma la versatilità di questa preparazione si estende fino a trasformarla in unssimo aperitivo, servito su tartine o bruschette. Incanterete ospiti e famigliari con una semplicità antica, dove i profumi e i sapori si fondevano armonicamente in una sinfonia che è un crescendo di gusto. Oggi che il ritorno alle origini,naturalezza,terra si fa sentire in maniera ...