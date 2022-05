Zelensky vincerà e vi spiego come Parla Hodges

Leggi su formiche

(Di martedì 17 maggio 2022) “Nonte di cessate-il-fuoco. Se cessa il fuoco, la Russia vince”. Benper esperienza. Generale in congedo, oggi al Cepa (Center for european policy analysis), è stato comandante supremo delle forze armate americane in Europa dal 2014 al 2018. L’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato sarà solo la prima delle sconfitte incassate da Vladimir Putin, dice a Formiche.net, l’Ucraina “sul campo”. Si può davverore di sconfitta per Putin? Non c’è dubbio. Putin aveva due obiettivi: fermare l’espansione della Nato e reclamare l’Ucrainaparte della Russia. Ha mancato entrambi. Che tempi immagina per l’adesione? Stoltenberg è stato chiaro: ci sarà un percorso abbreviato. L’ideale sarebbe chiudere entro il summit Nato di Madrid a giugno. Un segnale importante ...