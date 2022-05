Zelensky, collegamento a sorpresa al Festival di Cannes (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è intervenuto a sorpresa in occasione dell’apertura del Festival di Cannes. “Sono convinto che il dittatore perderà”, ha detto Zelensky in collegamento video da Kiev riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. “Amo l’odore del napalm al mattino”, ha aggiunto, citando una delle frasi più celebri di Apocalypse Now per denunciare le atrocità commesse dall’esercito russo, secondo quanto riporta Bfmtv. Nel pomeriggio, il presidente ucraino aveva avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese Macron. L’operazione di “salvataggio” dei soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal, le prospettive del processo negoziale e la situazione sul terreno sono stati tra i temi di una “lunga e significativa” conversazione telefonica, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr, è intervenuto ain occasione dell’apertura deldi. “Sono convinto che il dittatore perderà”, ha dettoinvideo da Kiev riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. “Amo l’odore del napalm al mattino”, ha aggiunto, citando una delle frasi più celebri di Apocalypse Now per denunciare le atrocità commesse dall’esercito russo, secondo quanto riporta Bfmtv. Nel pomeriggio, il presidente ucraino aveva avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese Macron. L’operazione di “salvataggio” dei soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal, le prospettive del processo negoziale e la situazione sul terreno sono stati tra i temi di una “lunga e significativa” conversazione telefonica, ha ...

Advertising

putino : Zelensky ha parlato alla cerimonia di apertura del 75° Festival di Cannes. L'evento è stato trasmesso dal canale te… - LocalPage3 : Zelensky, collegamento a sorpresa al Festival di Cannes - fisco24_info : Zelensky, collegamento a sorpresa al Festival di Cannes: (Adnkronos) - In occasione dell'apertura: 'Il dittatore -… - silviaqueen5 : RT @fratotolo2: Al #FestivaldeCannes, interviene in collegamento #Zelensky - indacokid : RT @fratotolo2: Al #FestivaldeCannes, interviene in collegamento #Zelensky -