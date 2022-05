Zaniolo addio, Ancelotti ‘offre’ l’erede: affare possibile (Di martedì 17 maggio 2022) La permanenza di Zaniolo a Roma è sempre più in dubbio: i giallorossi possono sostituirlo con un giocatore ‘liberato’ da Ancelotti In attesa di capire se la stagione verrà chiuso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 17 maggio 2022) La permanenza dia Roma è sempre più in dubbio: i giallorossi possono sostituirlo con un giocatore ‘liberato’ daIn attesa di capire se la stagione verrà chiuso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Roma, ti mancano 15 gol: da Muriel a Guedes è caccia alla spalla per Abraham ... a prescindere dal futuro di Zaniolo. LaPresse Il sogno Dybala e le realtà Muriel e Guedes Il ... Ieri le lacrime dell'argentino hanno certificato l'addio ormai certo dalla Juve. Applausi che si ... Calciomercato Juventus, non solo Pogba: altro colpo, bookmaker scatenati Definiti infine quelli che sono gli obiettivi anche in attacco, dove l'addio di Dybala dovrà essere rimpiazzato. Da un poco di tempo la Juve è su Zaniolo della Roma (2 volte la posta un suo arrivo a ... TOTTI DYBALA – Paulo Dybala ha appena detto addio alla Juve, tra le lacrime. Il talento argentino a giugno inizierà una nuova avventura, e secondo alcuni rumours potrebbe essere proprio tra le mura di ...