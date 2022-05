X Factor e Italia’s got talent verso la cancellazione? La prossima potrebbe essere l’ultima stagione su SKY (Di martedì 17 maggio 2022) Sky avrebbe deciso di cancellare sia X Factor che Italia's Got talent: la prossima potrebbe essere l'ultima stagione dei due talent. X Factor e Italia's Got talent sarebbero in via di cancellazione, almeno da SKY: se questi rumors fossero confermati, la prossima stagione sarebbe anche l'ultima dei due talent. La scelta della piattaforma televisiva italiana a pagamento, secondo quanto riportato da TvBlog, che per primo ha dato la notizia, sarebbe legata ai costi di produzione dei due programmi, sproporzionati rispetto alla resa. L'ultima stagione di X Factor è stata segnata da una discreta perdita di ascolti, complice una formula che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Sky avrebbe deciso di cancellare sia Xche Italia's Got: lal'ultimadei due. Xe Italia's Gotsarebbero in via di, almeno da SKY: se questi rumors fossero confermati, lasarebbe anche l'ultima dei due. La scelta della piattaforma televisiva italiana a pagamento, secondo quanto riportato da TvBlog, che per primo ha dato la notizia, sarebbe legata ai costi di produzione dei due programmi, sproporzionati rispetto alla resa. L'ultimadi Xè stata segnata da una discreta perdita di ascolti, complice una formula che ...

