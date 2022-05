WWE | Sasha Banks e Naomi sarebbero insoddisfatte da mesi per la loro gestione

(Di martedì 17 maggio 2022) Vi abbiamo parlato del duro comunicato della WWE, seguito al rifiuto delle campionesse di coppia di partecipare al Main Event della puntata di Raw di stanotte. Sebbene manchi ancora la versione ufficiale di, possiamo ricostruire in qualche modo ilmalcontento attraverso le parole di un utente Twitter, che sembra molto vicino alla coppia, in quanto seguito sul social dall’account ufficiale di. WrestleMania non ha risolto la situazione Un utente Twitter dal nome @Adidas Head88 ha fornito alcuni dettagli sulla situazione die sulle motivazioni che le hanno portate a lasciare l’arena rifiutando di combattere. Come sempre in questi casi è tutto da prendere con le pinze, ma la fonte sembrerebbe attendibile in quanto ...

Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ChampionsBanks e Naomi, e dell'Intercontinental Champion Ricochet. I biglietti per le quattro tappe sono ...Pubblicità - Becky Lynch è una delle wrestler femminili più prolifiche nel roster dellaal giorno d'oggi. Proprio come la sua collega CavalierizzaBanks, anche lei è interessata a trasformare la sua celebrità nel wrestling in ruoli a Hollywood e oltre. Infatti, in una recente ...Vi abbiamo parlato del duro comunicato della WWE, seguito al rifiuto delle campionesse di coppia di partecipare al Main Event della puntata di Raw di stanotte. Sebbene manchi ancora la versione uffici ...