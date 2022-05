WWE | Duro comunicato contro Sasha Banks e Naomi | si sono rifiutate di combattere a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 maggio 2022) Un fulmine a ciel sereno, la WWE ha diramato unqualche ora fa motivando l’assenza da Raw di, attualmente campionesse di coppia. Le due avrebbero dovuto prendere parte al Main Event, un six-pack challenge con in palio il posto di #1 contender al titolo di Raw di Bianca Belair. Hanno lasciato l’arena Ildella WWE recita così: Quandoarrivate in arena questo pomeriggio,state informate della partecipazione nel Main Event di Monday Night Raw di stasera. Durante la trasmissione,entrate nell’ufficio del capo delle relazioni con i talenti John Laurinaitis con le valigie in mano, hanno appoggiato le cinture sulla sua ...