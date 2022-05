WTA 250 Rabat, Trevisan e Bronzetti avanti: oggi Ferrando contro Bondar (Di martedì 17 maggio 2022) WTA 250 Rabat, ieri sono passate al turno successivo, sia Martina Trevisan che Lucia Bronzetti, vincitrici, rispettivamente, contro la cinese You e la russa Kalinskaya. Nella giornata odierna, invece, esordisce nel torneo marocchino Cristiana Ferrando, numero 261 della classifica WTA. Per lei c’è da battere l’ungherese Anna Bondar. Solo una gara interrotta tra Ferrando e Bondar Ieri sono passate le due italiane impegnate nel WTA 250 Rabat e la speranza che oggi riesca ad approdare agli ottavi di finale anche Cristiana Ferrando. La sfida che l’attende è certamente impegnativa, poiché dall’altra parte della rete ci sarà la numero 67 al mondo, Anna Bondar. La tennista italiana si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) WTA 250, ieri sono passate al turno successivo, sia Martinache Lucia, vincitrici, rispettivamente,la cinese You e la russa Kalinskaya. Nella giornata odierna, invece, esordisce nel torneo marocchino Cristiana, numero 261 della classifica WTA. Per lei c’è da battere l’ungherese Anna. Solo una gara interrotta traIeri sono passate le due italiane impegnate nel WTA 250e la speranza cheriesca ad approdare agli ottavi di finale anche Cristiana. La sfida che l’attende è certamente impegnativa, poiché dall’altra parte della rete ci sarà la numero 67 al mondo, Anna. La tennista italiana si ...

Advertising

VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Ufficializzato il calendario Wta della parte finale della stagione. Con l'introduzione del '1000' di Guadalajara 12/9:… - serenalegend : RT @tsitsiYAS: A WTA 250 in Tunisia! So important - Tennis_Ita : WTA 250 Rabat, Bronzetti supera Kalinskaya all'esordio e accede al secondo turno - Kenmckinnon9 : WTA 250 Grand Prix Sar la Princesse Lalla Meryem Court 1 Panna Udvardy vs Clara Bruel 1:00pm R.M Petra M… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Ufficializzato il calendario Wta della parte finale della stagione. Con l'introduzione del '1000' di Guadalajara 12/9:… -