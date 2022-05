“Wow | sei un ragazzo bianco” e il tassista rifiuta la corsa a una coppia di razzisti | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) La donna sale a bordo del taxi verso le 22.30 esordendo con “Wow, sei un“. James Bode, proprietario del veicolo, chiede spiegazioni. “Sì, sei uno normale che parla inglese“, rimarca la signora, successivamente identificata come Jackie Harford e proprietaria del bar ‘Fossil’s Last Stand’ di Catasauqua, in Pennsylvania. “No, deve scendere dall’auto – dice il-. È sbagliato, se ci fosse stata una persona non bianca seduta qua avrebbe fatto differenza?”. Interviene quindi l’accompagnatore della donna che offende Bode e minaccia anche di prenderlo a pugni. Usando il filmato della cam installata nella sua vettura, ilha poi sporto denuncia contro laper “minaccia di aggressione”. Ilè stato anche caricato sul proprio profilo Facebook ricevendo i ...