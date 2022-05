Winflow-Women at business, insieme per valorizzare la professionalità delle donne (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Winflow inaugura la partnership con Women at business, la piattaforma nata con l’obiettivo di mettere in contatto le aziende con il talento femminile. La collaborazione tra la società guidata da Denise De Pasquale e la community fondata dalle ex manager d’impresa Laura Basili e Ilaria Cecchini mira a valorizzare la professionalità delle donne in un’ottica di inclusione e di promozione della gender equality nel mondo del lavoro. Attraverso la piattaforma, tutte le iscritte possono conoscere le opportunità di lavoro delle aziende partner e fare match con esse, grazie a un algoritmo basato sulle logiche di machine learning che favorisce la valorizzazione e la condivisione delle competenze di donne e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –inaugura la partnership conat, la piattaforma nata con l’obiettivo di mettere in contatto le aziende con il talento femminile. La collaborazione tra la società guidata da Denise De Pasquale e la community fondata dalle ex manager d’impresa Laura Basili e Ilaria Cecchini mira alain un’ottica di inclusione e di promozione della gender equality nel mondo del lavoro. Attraverso la piattaforma, tutte le iscritte possono conoscere le opportunità di lavoroaziende partner e fare match con esse, grazie a un algoritmo basato sulle logiche di machine learning che favorisce la valorizzazione e la condivisionecompetenze die ...

