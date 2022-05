Willie Peyote conquista le classifiche con “Pornostalgia” (Di martedì 17 maggio 2022) Willie Peyote torna dopo tre anni dall’ultima lavoro discografico con Pornostalgia, il nuovo album in studio. Un progetto che arriva dopo anni di riflessione durante la pandemia e che è un disco ricco di collaborazioni. Il rapper ha già iniziato la sua scalata verso le classifiche italiane più importanti. A tre anni dal suo ultimo album in studio, Iodegradabile, e a un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Mai dire mai (La locura) che si è guadagnato il Premio della Critica Mia Martini, Willie Peyote torna con un nuovo progetto discografico. Pornostalgia è una fotografia cantante della società in cui viviamo, uno spunto di riflessioni che il cantante ha voluto spiegare tra le righe dei suoi nuovi brani. InstagramIl nuovo album non solo si è già ... Leggi su velvetmag (Di martedì 17 maggio 2022)torna dopo tre anni dall’ultima lavoro discografico con, il nuovo album in studio. Un progetto che arriva dopo anni di riflessione durante la pandemia e che è un disco ricco di collaborazioni. Il rapper ha già iniziato la sua scalata verso leitaliane più importanti. A tre anni dal suo ultimo album in studio, Iodegradabile, e a un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Mai dire mai (La locura) che si è guadagnato il Premio della Critica Mia Martini,torna con un nuovo progetto discografico.è una fotografia cantante della società in cui viviamo, uno spunto di riflessioni che il cantante ha voluto spiegare tra le righe dei suoi nuovi brani. InstagramIl nuovo album non solo si è già ...

