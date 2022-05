Voti e Statistiche Fantacalcio 37a giornata: Mäenpää strepitoso, male Perez e Galdames (Di martedì 17 maggio 2022) In questa rubrica settimanale analizziamo, ruolo per ruolo, i Voti più imprevedibili di giornata (in positivo e in negativo) condividendo poi tutte le Statistiche con i Top e Flop della settimana. PORTIERI: MAENPAA 8,5: probabilmente la sua migliore prestazione in stagione. Contro la Roma è stato strepitoso: perfetto nelle uscite basse, in quelle alte e reattivo sui numerosi tentativi dei giallorossi. Salva la propria porta in diverse occasioni. VICARIO 8: compie degli ottimi interventi, soprattutto su Bonazzoli e Djuric. Respinge anche il calcio di rigore di Perotti: gara superlativa. SEPE 7: decisive le sue parate su Cutrone nel primo tempo e su Verre nella ripresa. Sempre attento nelle uscite, salva spesso il risultato. PROVEDEL 7: non ha colpe sui gol. Compie un’ottima parata su Udogie, salva più volte i suoi ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022) In questa rubrica settimanale analizziamo, ruolo per ruolo, ipiù imprevedibili di(in positivo e in negativo) condividendo poi tutte lecon i Top e Flop della settimana. PORTIERI: MAENPAA 8,5: probabilmente la sua migliore prestazione in stagione. Contro la Roma è stato: perfetto nelle uscite basse, in quelle alte e reattivo sui numerosi tentativi dei giallorossi. Salva la propria porta in diverse occasioni. VICARIO 8: compie degli ottimi interventi, soprattutto su Bonazzoli e Djuric. Respinge anche il calcio di rigore di Perotti: gara superlativa. SEPE 7: decisive le sue parate su Cutrone nel primo tempo e su Verre nella ripresa. Sempre attento nelle uscite, salva spesso il risultato. PROVEDEL 7: non ha colpe sui gol. Compie un’ottima parata su Udogie, salva più volte i suoi ...

Advertising

NelloDeFalco1 : @Cookiegg5 @AmiciUfficiale ma cosa c’entrano le statistiche con i fatti?giustamente non vince Alex e i voti sono taroccati?? - Cookiegg5 : @AmiciUfficiale Voto super truccato le statistiche davano vincitore Alex e come al solito i voti sono taroccati che… - Supertuv : Curiosando tra le varie statistiche emerse dalla votazione della finale di ieri sera spicca l'impressionante 94% di… - Maurizi84489696 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Per ora è sulla buona strada, veda di rimanerci, e si accorgerà, che i voti saranno… - fabioskyblue : @SistersStars Si ma é impossibile sapere il perché l'hanno votata, anche se ovviamente il dubbio che sia per quello… -