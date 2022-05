Volley | presentata a Milano la stagione 2022 delle Nazionali azzurre Manfredi | “Tanto entusiasmo”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) La Federha presentato quest’oggi ala. Finalmente dal vivo dopo gli anni di Covid, si sono ritrovati tutti insieme il presidente federale, i responsabili del settore tecnico e i ctdue selezioni, che hanno espresso tutta la loro fiducia in vista dei prossimi impegni. “La Federazione Italiana Pallavolo non fa salti nel buio. Avremo le Final della VNL maschile a Casalecchio di Reno (BO). Domani andremo a Losanna per parlare con la FIVB, a loro manca il terzo paese organizzatore per i Mondiali maschili – ha spiegato il presidente federale Giuseppe–Noi cercheremo di dare una mano, ma come ben sappiamo organizzare un Mondiale non è mai molto semplice. Fortunatamente in ...