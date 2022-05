Vodafone Italia: crescono ho. Mobile e la diffusione del 5G (Di martedì 17 maggio 2022) Vodafone chiude l'anno fiscale con ricavi in crescita grazie alle rete fisse e al 5G mentre ho.Mobile fa segnare un nuovo record di utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 17 maggio 2022)chiude l'anno fiscale con ricavi in crescita grazie alle rete fisse e al 5G mentre ho.fa segnare un nuovo record di utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Vodafone Italia: crescono ho. Mobile e la diffusione del 5G - mondomobileweb : Vodafone Italia: crescono i ricavi da rete fissa. ho. Mobile raggiunge 2,8 milioni di clienti - StartComNews : Vodafone Italia, Ebitda in crescita a +6,4%. Ricavi da servizi a 4.379 milioni - comunica_rp : Vodafone Italia, Ebitda in crescita a +6,4%. Ricavi da servizi a 4.379 milioni - Primaonline : Vodafone: obiettivo migliorare rendimenti attraverso crescita. In Italia trend in recupero -