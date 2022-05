Advertising

fisco24_info : Vodafone: chiude 2022 con 2,6 miliardi di utile, ricavi +4%: Read, performance resiliente nel 2023, confermati obie… -

Agenzia ANSA

l'anno con una "buona performance finanziaria con crescita di ricavi, profitti e flussi di cassa" che l'ad Nick Read, definisce "in linea con le nostre ambizioni finanziarie a medio ...Timin calo del 2,02%, con il settore tlc europeo poco mosso non approfittando in pieno del buon andamento a Londra didopo la notizia che Emirates Telecommunications Group Company ha ... Vodafone: chiude 2022 con 2,6 miliardi di utile, ricavi +4% - Economia MILANO, 17 MAG - Vodafone chiude l'anno con una "buona performance finanziaria con crescita di ricavi, profitti e flussi di cassa" che l'ad Nick Read, definisce "in linea con le nostre ambizioni finan ...Vodafone propone una vantaggiosa tariffa a tutti i clienti. Ecco la soluzione low cost per gli utenti del gestore inglese ...