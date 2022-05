Vivo in Svizzera da 14 anni, mio figlio ha già metabolizzato cosa vuol dire essere tifoso del Napoli (Di martedì 17 maggio 2022) Caro Napolista, sono un napoletano, tifoso del Napoli, un napoletanista affezionato, un emigrato da 18 anni nella Svizzera tedesca. Vivo a Schaffhausen, Sciaffusa in italiano, cittadina di 35.000 abitanti famosa per le cascate più grandi d’Europa. Dalla nascita di mio figlio Mattia nel 2013, che per fortuna “mia” gioca a calcio, ho cercato di tramandargli la fede napoletana. Sui campetti di calcio di erba naturale o sintetica (aperti a tutti e gratuiti), si vedono solo magliette del Barcellona, del Bayern, del Liverpool, del Real, del PSG, del City, della Juventus (per fortuna mia solo con il nome di Ronaldo, e che quindi a breve andranno ad esaurirsi). Ah, ed anche una del Napoli. Quella originale di mio figlio. O meglio una delle ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Carosta, sono un napoletano,del, un napoletanista affezionato, un emigrato da 18nellatedesca.a Schaffhausen, Sciaffusa in italiano, cittadina di 35.000 abitanti famosa per le cascate più grandi d’Europa. Dalla nascita di mioMattia nel 2013, che per fortuna “mia” gioca a calcio, ho cercato di tramandargli la fede napoletana. Sui campetti di calcio di erba naturale o sintetica (aperti a tutti e gratuiti), si vedono solo magliette del Barcellona, del Bayern, del Liverpool, del Real, del PSG, del City, della Juventus (per fortuna mia solo con il nome di Ronaldo, e che quindi a breve andranno ad esaurirsi). Ah, ed anche una del. Quella originale di mio. O meglio una delle ...

