Vittoria storica al Giro per Girmay ma il tappo di spumante gli finisce nell' occhio Potrebbe ritirarsi FOTO

Cicloweb_it : Indelebile Girmay! Mathieu può solo complimentarsi - #Giro, volata memorabile e vittoria storica per @GrmayeBiniam… - SusanneStreif : Storica vittoria al Giro d'Italia Girmay è il primo eritreo a vincere una tappa - AndreaC_85 : Bella vittoria di #Girmay! Storica! #Giro105 - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: La vittoria è storica. Biniam Girmay è il primo africano di colore a vincere una tappa al Giro d’Italia. Il portacolori della Wa… - maxinbici : @zucconiluca Storica vittoria e due grandi campioni !!! -

"E' una giornata, davvero straordinaria per me, è la primain una grande corsa a tappe - dice Girmay - : nel finale ho dovuto rallentare un po', poi sono andato a tutta e controllato ...Curioso episodio, non certo piacevole per chi ne è stato protagonista, nel corso della premiazione della tappa di oggi del Giro. L'eritreo Biniam Girmay ha aperto con troppo entusiasmo la bottiglia di ...