Vittoria storica al Giro per Girmay | ma il tappo di spumante finisce nell' occhio FOTO

SusanneStreif : Storica vittoria al Giro d'Italia Girmay è il primo eritreo a vincere una tappa - AndreaC_85 : Bella vittoria di #Girmay! Storica! #Giro105 - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: La vittoria è storica. Biniam Girmay è il primo africano di colore a vincere una tappa al Giro d’Italia. Il portacolori della Wa… - maxinbici : @zucconiluca Storica vittoria e due grandi campioni !!! - QdSit : La vittoria è storica. Biniam Girmay è il primo africano di colore a vincere una tappa al Giro d’Italia. Il portaco… -

"E' una giornata, davvero straordinaria per me, è la primain una grande corsa a tappe - dice Girmay - : nel finale ho dovuto rallentare un po', poi sono andato a tutta e controllato ..."E' una giornata, davvero straordinaria per me, è la primain una grande corsa a tappe - dice Girmay - : nel finale ho dovuto rallentare un po', poi sono andato a tutta e controllato ...Migliaia di persone assiepate lungo l'ultimo chilometro di Viale della Vittoria dove un ciclista eritreo ha tagliato ... l'eritreo che entra nella storia tagliando il traguardo della tappa jesina del ...