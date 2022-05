Vite al Limite, che fine ha fatto Susan Farmer? Stenterete a riconoscerla (Di martedì 17 maggio 2022) Il percorso di rinascita di Susan Farmer a Vite al Limite è davvero impressionante, ricordate com’era? Stenterete a riconoscerla! I pazienti in forte stato di obesità che si rivolgono al Dottor Nowzaradan sono persone che hanno deciso di darsi una seconda possibilità nella loro vita senza lasciarsi andare. Traumi e dolori del passato infieriscono sul L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 17 maggio 2022) Il percorso di rinascita dialè davvero impressionante, ricordate com’era?! I pazienti in forte stato di obesità che si rivolgono al Dottor Nowzaradan sono persone che hanno deciso di darsi una seconda possibilità nella loro vita senza lasciarsi andare. Traumi e dolori del passato infieriscono sul L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

