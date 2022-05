Visite mediche | tamponi Covid e buoni carburante in cambio dell’assegnazione di consulenze | 15 misure

(Di martedì 17 maggio 2022) Corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio. Sono quindici le persone indagate avario titolo in un’inchiesta della procura di Nola (Napoli) che vede coinvolti cancellieri, operatori giudiziari, avvocati, medici e altri professionisti. Il gip di Nola ha ordinato gli arresti domiciliati per tre cancellieri e tre avvocati; mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del giudice di pace di Sant’Anastasia e il divieto di dimora nel medesimo Comune per otto professionisti (medici, geometri e periti assicurativi). Dalle indagini, che sono state condotte dai finanzieri di Napoli e ai carabinieri del Nucleo antifalsificazione monetaria di Roma, è emersa una “prassi costante e consolidata di gestione illecita degli affari penali ...

il Resto del Carlino

In cambio ricevevano mazzette oppure regali vari : dallegratuite ai tamponi Covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione e addirittura generi alimentari. Il tutto avveniva all'...... geometri e periti assicurativi compiacenti, dietro ricompensa di denaro contante e utilità varie, qualigratuite e tamponi Covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione, generi ... "Tempi di attesa troppo lunghi per esami e visite mediche" Sanità Aperture straordinarie per ridurre le attese La nostra Asst è quella messa meglio in Lombardia Il calendario tra Sondrio e l’ospedale di Sondalo Sulle 32 realtà lombarde fra Asst, Aziende socio ...Un sistema di “mazzette” di vario tipo in cambio di sentenze anticipate e consulenze negli uffici del Giudice di Pace di ...