Visita a sorpresa della Regina Elisabetta a Paddington station (Di martedì 17 maggio 2022) Apparizione a sorpresa della Regina britannica Elisabetta II alla Paddington station di Londra per Visitare la Elizabeth Line, appena completata, un importante progetto infrastrutturale intitolato in suo onore. La ferrovia per pendolari, nota anche come Crossrail, aprirà al pubblico il 24 maggio 2022. Sua Maestà s'è unita al figlio più giovane Edward per l'evento speciale. Si credeva che il conte di Wessex sarebbe stato l'unico membro della famiglia reale a celebrare l'occasione questa mattina. Ma i fan reali sono stati lieti di vedere che il monarca e Edward per l'evento speciale. La Regina ha incontrato i lavoratori di Crossrail ed Elizabeth Line, inclusi apprendisti, autisti e personale della stazione. Anche Boris ...

