VIDEO: Una Becky Lynch "accecata" cerca di colpire Cody Rhodes dopo la fine di Raw (Di martedì 17 maggio 2022) La puntata di Raw di ieri notte passerà alla storia come una di quelle più movimentate di sempre. Pare proprio che nel backstage sia successo di tutto, con Sasha Banks e Naomi che hanno abbandonato l'arena rifiutandosi di prendere parte al loro match. Le due avrebbero dovuto prendere parte ad un six pack challenge per decretare la #1 Contender della campionessa Bianca Belair. La WWE ha dovuto cambiare i piani in corsa e alla fine ad affrontarsi sono state le sole Becky Lynch e Asuka in un 1vs1. Divertente siparietto Nel main event di Raw, Asuka ha avuto la meglio su Becky Lynch grazie alla sua "green mist". La giapponese ha sputato in faccia a Becky la sostanza di colore verde riuscendo a portare a casa il match e lasciando la rossa irlandese "accecata".

