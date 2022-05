Video Milan, Pioli is on fire: balla scatenato il coro dei tifosi (Di martedì 17 maggio 2022) Nella gara della 37ª giornata di Serie A, il Milan batte l'Atalanta per 2 - 0 con le reti di Leao e Theo Hernandez e si conferma in vetta alla classifica. Al termine della partita, va in scena la ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Nella gara della 37ª giornata di Serie A, ilbatte l'Atalanta per 2 - 0 con le reti di Leao e Theo Hernandez e si conferma in vetta alla classifica. Al termine della partita, va in scena la ...

Advertising

AntoVitiello : #Milan a un punto dallo scudetto, #Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' (dazn) #MilanAtalanta - Inter : ? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Per il mese di aprile vince... ?? Lautaro #Martinez vs Milan - TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - OdeonZ__ : Parte dalla sua area, scarta tutti e segna: rivedi il coast to coast di Weah contro il Verona… - keiotei_Hsitai : RT @localteamtv: Milan, Ibrahimovic scatenato: rompe con una manata il vetro del pullman rossonero nell'incitare i tifosi -