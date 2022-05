Via dall'acciaieria di Mariupol i feriti ed i combattenti dell'Azov. Quale sarà il loro destino? Dubbi sull'accordo (Di martedì 17 maggio 2022) Per ora saranno trasferiti in strutture sotto il controllo dei separatisti filorussi. Sarebbe in corso un negoziato con Kiev. 'Saranno trattati secondo gli standard internazionali', fa sapere il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) Per ora saranno trasin strutture sotto il controllo dei separatisti filorussi. Sarebbe in corso un negoziato con Kiev. 'Saranno trattati secondo gli standard internazionali', fa sapere il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : LO SPECIALE | Giovanni Falcone e Paolo Borsellino saranno ricordati, a trent'anni dalle stragi del '92, nel corso d… - enpaonlus : Traffico di cani dall’Ungheria, in due mesi vendono 70 cuccioli: in 4 a processo a Trieste - itsbeashere : RT @dreaminhogvarts: Che meraviglia che è il rapporto viscerale che Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno sempre avuto. Alvaro ha visto Paulo… - Ferit87617348 : RT @Ddeny_278: Comunque lo dice chiaro non va via dall’Italia eh … dormite sonni sereni che non vede l’ora di lasciare il paese …si sposta… - angelacaput0 : RT @dreaminhogvarts: Che meraviglia che è il rapporto viscerale che Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno sempre avuto. Alvaro ha visto Paulo… -