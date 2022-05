Vertice del centrodestra, Berlusconi: "Uniti ovunque per le amministrative, solo un pazzo romperebbe la coalizione" (Di martedì 17 maggio 2022) Il leader di Forza Italia ha incontrato per oltre un'ora ad Arcore gli alleati Giorgia Meloni e Matteo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 maggio 2022) Il leader di Forza Italia ha incontrato per oltre un'ora ad Arcore gli alleati Giorgia Meloni e Matteo ...

Advertising

fattoquotidiano : Già a capo del Comando operativo di vertice interforze: “Nessuno parla più di pace, l’Ue non esiste. Basta guardare… - forumJuventus : (GDS) 'Pogba alla Juventus : in agenda il vertice tra dirigenti bianconeri e l'avvocato Pimenta che cura gli intess… - NathalieTocci : Sullo sfondo del vertice Biden-Draghi, il mio editoriale su @LaStampa di oggi - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Vertice del centrodestra, Berlusconi: 'Uniti ovunque per le amministrative, solo un pazzo romperebbe la coalizione' #… - 4liveit : PNRR: vertice del Distretto per la progettazione dei 15 Comuni del Forlivese: -