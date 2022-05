Vertice centrodestra | Berlusconi | solo un pazzo potrebbe mandare all' aria la coalizione

Advertising

Scontro nel centrodestra dopo il vertice a tre ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni. FdI accusa Salvini di voler… Vertice del centrodestra ad Arcore, Berlusconi vede Salvini e Meloni: sul tavolo anche la questione Putin e gli aiuti militar… Vertice del centrodestra, Berlusconi: 'Uniti ovunque per le amministrative, solo un pazzo romperebbe la coalizione' Vertice del centrodestra ad Arcore. Salvini: «Sono molto soddisfatto»

"Per me è importante che ilcresca tutto", dice la Meloni. - Aldi Arcore lo sguardo è rivolto soprattutto alle prossime amministrative. Su 21 città abbiamo trovato l'accordo - ..."Solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione". Ne è convinto Silvio Berlusconi che, dopo ilad Arcore con Matteo Salvini e Giorgia Meloni dice: "Ilcosì com'è funziona, aggiorneremo il programma e avremo ancora un programma unico, la coalizione va avanti spedita". Dopo ...(LaPresse) "Il centrodestra sarà unito, assolutamente. É così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni, solo un pazzo potrebbe pensare ...(askanews) - "Su 26 città capoluogo sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo ... E' quanto si legge in una nota di Fdi al termine del vertice di ...