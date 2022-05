Vagnozzi: «Alcaraz è esploso all’improvviso, bisogna vedere come andrà, Sinner ha 20 anni e può crescere» (Di martedì 17 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Simone Vagnozzi, il nuovo coach di Jannik Sinner, che lo ha scelto dopo 7 anni con Riccardo Piatti. Sinner è stato sconfitto agli Internazionali di tennis di Roma, ai quarti, da Tsitsipas, complice un problema alla gamba. Vignati rassicura sulla partecipazione al Roland Garros. «Tutto a posto. Non c’è nulla di grave. Jannik ha fatto un po’di riposo e ha ripreso a lavorare. Durante quella scivolata il muscolo è andato in difesa ma con la fisioterapia si è sistemato. Partiamo in queste ore per Parigi e cominceremo subito ad allenarci regolarmente». Continua: «È normale che ci siano tante aspettative. Tutti vorrebbero sempre risultati importanti. Ma siamo nel mezzo di un processo e Jannik è tranquillo, lavora, non si fa travolgere dai ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Simone, il nuovo coach di J, che lo ha scelto dopo 7con Riccardo Piatti.è stato sconfitto agli Internazionali di tennis di Roma, ai quarti, da Tsitsipas, complice un problema alla gamba. Vignati rassicura sulla partecipazione al Roland Garros. «Tutto a posto. Non c’è nulla di grave. Jk ha fatto un po’di riposo e ha ripreso a lavorare. Durante quella scivolata il muscolo è andato in difesa ma con la fisioterapia si è sistemato. Partiamo in queste ore per Parigi e cominceremo subito ad allenarci regolarmente». Continua: «È normale che ci siano tante aspettative. Tutti vorrebbero sempre risultati importanti. Ma siamo nel mezzo di un processo e Jk è tranquillo, lavora, non si fa travolgere dai ...

Advertising

napolista : Vagnozzi: «Alcaraz è esploso all’improvviso, bisogna vedere come andrà, Sinner ha 20 anni e può crescere» Alla Gaz… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Tennis: le parole di Simone Vagnozzi sul percorso di Jannik Sinner - OA_Sport : Tennis: le parole di Simone Vagnozzi sul percorso di Jannik Sinner - jeanpauldl1998 : @VolCasciavit @loocaferree @ilGazza98 Secondo me prima di fargli un lavoro fisico 'pesante' (modello Alcaraz) vogli… - stemusto : @Eurosport_IT Poi danno la colpa ai tifosi che fanno i confronti tra giocatori. Vagnozzi pensi a Sinner e non ad Al… -