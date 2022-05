Vagano per strada senza né soldi né cibo: famiglia ucraina salvata dai Carabinieri (Di martedì 17 maggio 2022) Roma. Le conseguenze economiche e sociali del conflitto che da quasi tre mesi si combatte alle porte dell’Europa si fanno sentire. Moltissime infatti, come sappiamo, le persone che hanno dovuto lasciare l’ucraina e trovare una sistemazione altrove. Non fa purtroppo eccezione il caso di una madre e delle sue figlie che senza né soldi né cibo vagavano per la Capitale in cerca di un posto dove passare la notte. Leggi anche: Roma, i vicini lanciano l’allarme: «Ci sono i ladri in casa». I Carabinieri intervengono e li arrestano famiglia ucraina aiutata dai Carabinieri: vagava per Roma senza sapere dove andare La donna e la bambine, insieme ad il loro gatto, sono state trovate da una pattuglia di Carabinieri del Comando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Roma. Le conseguenze economiche e sociali del conflitto che da quasi tre mesi si combatte alle porte dell’Europa si fanno sentire. Moltissime infatti, come sappiamo, le persone che hanno dovuto lasciare l’e trovare una sistemazione altrove. Non fa purtroppo eccezione il caso di una madre e delle sue figlie chenénévagavano per la Capitale in cerca di un posto dove passare la notte. Leggi anche: Roma, i vicini lanciano l’allarme: «Ci sono i ladri in casa». Iintervengono e li arrestanoaiutata dai: vagava per Romasapere dove andare La donna e la bambine, insieme ad il loro gatto, sono state trovate da una pattuglia didel Comando di ...

