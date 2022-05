Vaccino Covid | poche adesioni a dose booster

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –contro ilin Italia. Le dosi, terza e quarta, ai più fragili non decollano e il Governo fa pressioni sulle Regioni per un intervento. “Si registra una insufficiente adesione alla schedula vaccinale” nelle specifiche categorie di cittadini che hanno particolare fragilità “che delinea il rischio concreto di lasciare esposti allo sviluppo di malattia grave i soggetti più vulnerabili. Questa evenienza, oltre a compromettere la salute dei singoli, mette sistematicamente a rischio le strutture ospedaliere, impegnate, attualmente, nel recupero del trattamento delle patologie differite causa pandemia”. E’ quanto riporta una lettera alle Regioni firmata dal segretario Generale del ministero della Salute, Giovanni Leonardi, e dal generale Tommaso Petroni, responsabile dell’Unità per il ...

