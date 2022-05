Uno mattina in famiglia, Laura Pausini criticata: ‘Vestita senza tenere conto della bilancia’ (Di martedì 17 maggio 2022) A Uno mattina in famiglia scatta la polemica per un commento un po’ fuori luogo sul look di Laura Pausini agli Eurovision Song Contest, tant’è che si parla già di body shaming. Ma cosa sarà mai successo durante la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta? LEGGI ANCHE :– Uno mattina in famiglia, clima infuocato tra Tiberio Timperi e Monica Setta? Cosa è successo in diretta Laura Pausini criticata a Uno mattina in famiglia: body shaming contro la cantante? Andiamo con ordine. Durante la puntata di Uno mattina in famiglia del 15 maggio, Laura Pausini è stata ampiamente criticata dall’esperto di ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022) A Unoinscatta la polemica per un commento un po’ fuori luogo sul look diagli Eurovision Song Contest, tant’è che si parla già di body shaming. Ma cosa sarà mai successo durante la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta? LEGGI ANCHE :– Unoin, clima infuocato tra Tiberio Timperi e Monica Setta? Cosa è successo in direttaa Unoin: body shaming contro la cantante? Andiamo con ordine. Durante la puntata di Unoindel 15 maggio,è stata ampiamentedall’esperto di ...

- lavocedellapau : Questo è l'uomo che nella puntata di oggi di Uno Mattina ha detto "Laura Pausini si è vestita non tenendo conto della b… -